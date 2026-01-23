#Казахстан в сравнении
Zakon Live:
Общество

248 млрд тенге под вопросом: аудит выявил хищения бюджетных средств в частных школах Казахстана

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 14:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал министра финансов Мади Такиева, который доложил о предварительных итогах аудита финансирования частных школ, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 января 2026 года, проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"По данным Минфина, количество частных школ с 2020 года выросло с 203 до 878 школ в 2025 году, а численность учеников за пятилетний период увеличилась в шесть раз – с 53 тыс. до 322 тыс. детей. При этом объем бюджетных расходов на это направление составил 248 млрд тенге, превысив в 20 раз уровень 2020 года (13,3 млрд тенге)".

Отмечено, что до конца 2025 года система финансирования частных школ была фрагментарной и неконтролируемой, что создавало условия для искажения данных и злоупотребления бюджетными средствами.

"В связи с этим с конца прошлого года финансирование было переведено на цифровую платформу Orta-bilim.e-qazyna, обеспечивающую прозрачность и автоматизацию всех этапов, что на данном этапе уже подтвердило эффективность нового подхода и позволяет минимизировать риски недобросовестного использования средств".Пресс-служба правительства РК

Проведенный Министерством финансов РК аудит финансирования частных школ выявил ряд системных нарушений. В их числе:

  • завышение численности учащихся за счет приписок и многократные переводы между школами;
  • необоснованное завышение количества ученических мест без учета фактической вместимости зданий (превышение нормативной вместимости более чем в три раза);
  • извлечение двойной выгоды за счет занижения доходов в налоговой отчетности для получения бюджетного финансирования и сокращения при этом налоговых выплат;
  • проведение текущего и косметического ремонта вместо капитального (при отсутствии проектной документации и сметы).

Фото: primeminister.kz

"Министр финансов привел многочисленные факты нарушений. Подчеркнуто, что выявленные аудитом факты свидетельствуют о том, что для значительной части частных школ участие в государственном финансировании рассматривалось не как механизм обеспечения доступности и качества образования, а как инструмент извлечения выгоды за счет бюджета вместо социальной цели. Нарушения стали возможны при попустительстве либо прямом участии должностных лиц госорганов".Пресс-служба правительства РК

Аудиторские мероприятия в Минфине продолжаются и по их итогам будут подготовлены предложения и рекомендации по совершенствованию механизма финансирования частных школ.

В пресс-службе правительства пояснили, что системная работа по анализу эффективности расходования средств в ключевых отраслях экономики проводится в рамках реализации поручений главы государства по усилению бюджетной дисциплины.

Фото: primeminister.kz

6 января 2026 года на заседании правительства Олжас Бектенов потребовал прекратить избыточное финансирование частных школ и медицинских организаций. В этот же день премьер-министр провел совещание по реформированию системы госфинансирования частных образовательных и медорганизаций, в ходе которого поставил перед министерствами просвещения, здравоохранения и финансов задачу по устранению дисбалансов в системе подушевого финансирования.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
