Проекты по водоснабжению реализуют в одном из районов Акмолинской области

В 2024 году в поселках Сандыктауского района реализуют три проекта по строительству водопроводных сетей. Одним из крупных является начатое строительство водопровода в селе Каменка. Стоит отметить, что их протяженность насчитывает 38,71 км, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день численность населения Каменки составляет 1044 человека.

Подробнее о том, как обстоят дела с реализацией проектов, рассказали в отделе строительства, архитектуры и градостроительства.

"В 2023 году продолжены работы по строительству водопроводных сетей в селе Каменка. На 2024 год выделены финансовые средства из областного бюджета на завершение строительства водопровода. В настоящее время ведется прокладка водопроводных труб от колодцев до абонентов методом горизонтально направленного бурения, резервуар установлен, остались работы по благоустройству насосных и подключение автоматики насосных станций. Планируем ввести объект в эксплуатацию до конца года", – акцентировал руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района Николай Деобальд.

По словам Николая Викторовича, помимо Каменки ведется реконструкция водопроводных сетей и скважин в селе Белгородское.

"Строительно-монтажные работы ведутся подрядной организацией ТОО "Байсын-А", договор заключен в 2020 году, работы завершаются. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы по запуску водопроводных сетей. Ввод объекта запланирован на ближайшее время. Протяженность водопроводных сетей села Белгородское составляет 11,98 км. Численность населения поселка на сегодняшний день – 419 человек", – подчеркнули в отделе строительства, архитектуры и градостроительства.

Фото: акимат Сандыктауского района

Сообщается, что ведется строительство группового водопровода в селах Красная поляна, Петриковка и Арбузинка.

"В 2020 году отделом строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы по рабочему проекту "Строительство группового водопровода в селах Красная поляна, Петриковка и Арбузинка", – заявили в отделе строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района.

Отмечается, что в рабочем проекте предусмотрены укладка труб водоснабжения протяженностью 22,251 км, устройство водонапорной башни для чистой воды емкостью 160 кубометров в количестве двух штук, установка станции второго подъема, водоочистного сооружения, строительство контрольно-пропускного пункта и ограждение территории.

"На сегодня проложено 12,5 км водопроводной трассы, завершаются работы по прокладке водопровода, ведутся бетонные работы на насосной станции, бетонные конструкции завезены, завезено КТП и готовится к монтажу, приобретены водонапорные башни, готовятся к перевозке в Красную поляну. В скором времени ожидается ввод объекта в эксплуатацию. Численность населения Берликского сельского округа составляет 1102 человека, из них в Красной поляне проживает 566 человек, Петриковке – 349 , Арбузинке – 187", – резюмировали в ведомстве.

Фото: акимат Сандыктауского района

Государственные программы, направленные на доступность чистой питьевой воды для жителей регионов Акмолинской области, дают плоды. Сообщается, что на сегодняшний день построены водопроводные сети и насосные скважины в селе Новоромановка Сандыктауского района. По информации местных исполнительных органов, работа в данном направлении будет продолжена.