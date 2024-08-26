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Незрячего парня с собакой-поводырем попросили уйти из ТРЦ в Алматы

Незрячего парня с собакой-поводырем попросили уйти из ТРЦ в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 23:35 Фото: pixabay
В Казнете распространяется видео, на котором охранники ТРЦ Moskva Metropolitan просят покинуть здание незрячего парня с собакой-поводырем, сообщает Zakon.kz.

Автор видео утверждает, что при этом сотрудники ТРЦ грубили и хамили парню. 

"Это мой друг, сотрудники начали хамить, грубить, материть и оскорблять инвалида! Из-за того что он с собакой-повыдарем, это собака уменее многих людей, и особенно тех, кто на видео, собака специально обученная, это – его глаза", – написала она в Instagram.

Эту ситуацию прокомментировали в ТРЦ Moskva Metropolitan. 


"22.08.2024 года около 20:50 в ТРЦ зашел посетитель с собакой и сопровождающим его человеком. Гости поднялись на второй этаж и собирались поесть на фудкорте ТРЦ, однако другие посетители начали возмущаться по поводу присутствия собаки в месте приема пищи. Далее охранники вежливо, не повышая голос и объяснив ситуацию, попросили вывести собаку, чтобы не пугать других посетителей, в том числе маленьких детей", – говорится в заявлении.

Также администрация ТРЦ заявила, что провела инструктаж с сотрудниками охраны, и приняла соответствующие меры в отношении этих сотрудников. При этом они принесли извинения посетителю. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. Суд Петропавловска вынес приговор четверым горожанам, которые жестоко избили 41-летнего мужчину с инвалидностью и бросили голым на снегу. 

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