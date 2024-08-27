Администрация ТРЦ извинилась перед алматинцем, которого выгнали из-за собаки-поводыря

Администрация одного из алматинских торгово-развлекательных центров извинилась перед незрячим парнем, видео с которым вызвало шквал критики в Казнете, сообщает Zakon.kz.

26 августа 2024 года в Казнете распространили видео, на котором охранники ТРЦ Moskva Metropolitan просят покинуть здание незрячего парня с собакой-поводырем. По словам автора видео, сотрудники ТРЦ грубили и хамили парню. В администрации торгово-развлекательного центра заявили, что охранники "вежливо, не повышая голос и объяснив ситуацию, попросили" парня вывести собаку из-за возмущений других посетителей.

"Мы встретились с Филиппом и Олдером и принесли извинения", – написали сегодня, 27 августа, в Instagram-паблике ТРЦ, опубликовав видео.

Но комментаторы считают, что извинения были принесены лишь только после того, как видео разлетелось в Сети:

"Как же вы боитесь хейта".

"Молодцы, конечно! Но если бы это не сняли и не пустили в Сеть, он бы так и ходил без извинений!"

"Поэтому важно обучать персонал работе с разными категориями клиентов, в том числе с людьми с инвалидностью!"

"Только после огласки зашевелились, а как же просто человечность? Ведь он не просто с собакой пришел, а с собакой-поводырем!"

24 августа 2024 года стало известно, что суд Петропавловска вынес приговор четверым горожанам, которые жестоко избили 41-летнего мужчину с инвалидностью и бросили голым на снегу.