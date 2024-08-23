Жители Петропавловска избили инвалида и оставили голым на снегу

Суд Петропавловска вынес приговор четверым горожанам, которые жестоко избили 41-летнего мужчину с инвалидностью и бросили голым на снегу, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Издевательства над мужчиной подсудимые снимали на видео, пишет @7152.kz.

Нападавшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили мужчину, причинив ему черепно-мозговую травму, переломы носа и глазницы, после чего раздели догола и оставили на снегу.

Суд установил, что ранее эти же молодые люди вымогали деньги у 18-летнего студента, угрожая ему и применяя физическую силу. Они заставляли его оформлять кредиты и передавать им деньги, похитили у него 70 тысяч тенге и другие вещи.

Трое из подсудимых получили реальные сроки лишения свободы: двое – восемь и шесть лет в учреждении УИС средней безопасности, один – два года в учреждении УИС максимальной безопасности. Четвертый обвиняемый получил четыре года условно.

Также суд удовлетворил иск потерпевшего инвалида о компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге.

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