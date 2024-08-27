Почему в Казахстане не могут сделать акцент лишь на газовой генерации, рассказал Саткалиев

Фото: primeminister.kz

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 27 августа 2024 года рассказал, почему Казахстан не может сместить акцент от атомной станции в пользу газовой генерации, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались позицией Министерства энергетики относительно предложения экс-главы компании "Казатомпром" Мухтара Джакишева сделать акцент на развитии газовой генерации. "Предложения Мухтара Джакишева по использованию газовой генерации выпадают из контекста. Потому что цифры, которые он объявил, порядка 8-9 млрд кубометров газа, которые сжигаются на факелах, не соответствуют реальности. Фактически мы сжигаем максимум 340 млн кубометров, это менее 1% от всего объема газа, то есть они не могут являться источником газовой генерации", – заявил в ответ Алмасадам Саткалиев. Министр напомнил, что в Казахстане принят системный план по развитию газовой генерации. "Мы полностью Алматинский энергоблок, то есть будут построены ключевые, в гигават мощности, газовые станции, которые обеспечат стабильное подключение. Газ, безусловно, более экологичен, чем уголь, но в плане выбросов СО2, в плане решения проблем углеродной нейтральности – это не такой сильный, эффективный механизм, как атомная энергетика. Поэтому мы исходим из того, что в Казахстане должна быть и газовая генерация, и атомная, и ВИЭ. И наш уголь самый дешевый – эта генерация тоже нужна для того, чтобы обеспечить стабильный ценовой баланс. Именно из-за дешевого угля мы сможем обеспечить нормальное ценообразование на электроэнергию", – пояснил Алмасадам Саткалиев. Ранее глава Минэнерго Казахстана рассказал, кто будет гарантировать, что коррупция не помешает реализации проекта по строительству АЭС. Читайте также Чиновник построил банный комплекс в Шымкенте на украденные 367 млн тенге Глава Минэнерго объяснил, почему для строительства АЭС выбрали Алматинскую область SABA GROUP KZ подарила квартиру олимпийскому чемпиону Елдосу Сметову

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