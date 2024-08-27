Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему в Казахстане не могут сделать акцент лишь на газовой генерации, рассказал Саткалиев

Алмасадам Саткалиев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 13:49 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 27 августа 2024 года рассказал, почему Казахстан не может сместить акцент от атомной станции в пользу газовой генерации, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались позицией Министерства энергетики относительно предложения экс-главы компании "Казатомпром" Мухтара Джакишева сделать акцент на развитии газовой генерации.

"Предложения Мухтара Джакишева по использованию газовой генерации выпадают из контекста. Потому что цифры, которые он объявил, порядка 8-9 млрд кубометров газа, которые сжигаются на факелах, не соответствуют реальности. Фактически мы сжигаем максимум 340 млн кубометров, это менее 1% от всего объема газа, то есть они не могут являться источником газовой генерации", – заявил в ответ Алмасадам Саткалиев.

Министр напомнил, что в Казахстане принят системный план по развитию газовой генерации.

"Мы полностью Алматинский энергоблок, то есть будут построены ключевые, в гигават мощности, газовые станции, которые обеспечат стабильное подключение. Газ, безусловно, более экологичен, чем уголь, но в плане выбросов СО2, в плане решения проблем углеродной нейтральности – это не такой сильный, эффективный механизм, как атомная энергетика. Поэтому мы исходим из того, что в Казахстане должна быть и газовая генерация, и атомная, и ВИЭ. И наш уголь самый дешевый – эта генерация тоже нужна для того, чтобы обеспечить стабильный ценовой баланс. Именно из-за дешевого угля мы сможем обеспечить нормальное ценообразование на электроэнергию", – пояснил Алмасадам Саткалиев.

Ранее глава Минэнерго Казахстана рассказал, кто будет гарантировать, что коррупция не помешает реализации проекта по строительству АЭС.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Чиновник построил банный комплекс в Шымкенте на украденные 367 млн тенге
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
Глава Минэнерго объяснил, почему для строительства АЭС выбрали Алматинскую область
Подарили квартиру
SABA GROUP KZ подарила квартиру олимпийскому чемпиону Елдосу Сметову
Мадина Мамырханова
МЭ РК Саткалиев Алмасадам 2024 год АЭС Строительство Газоснабжение Уголь
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Лето не отступает: новая волна жары надвигается на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: