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Законодательство РК

Будет ли Минэнерго подавать заявления в полицию на противников строительства АЭС

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 14:38 Фото: Zakon.kz
Правдива ли информация о том, что Министерство энергетики Казахстана будет подавать заявления в правоохранительные органы на тех, кто выступает против строительства атомной электростанции, рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Из комментария пресс-службы Минэнерго РК, разосланного 27 августа 2024 года, следует:

"Информация о том, что Министерство энергетики готовится подать заявление в правоохранительные органы против тех, кто выступает против строительства АЭС, не соответствует действительности".

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев объяснил, почему для строительства АЭС выбрали именно Алматинскую область.

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Также глава Минэнерго РК предложил противникам строительства атомной станции пройти три теста при принятии решения.

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