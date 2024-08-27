Будет ли Минэнерго подавать заявления в полицию на противников строительства АЭС

Фото: Zakon.kz

Правдива ли информация о том, что Министерство энергетики Казахстана будет подавать заявления в правоохранительные органы на тех, кто выступает против строительства атомной электростанции, рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

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