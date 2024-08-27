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Строительство АЭС в Казахстане: правительство утвердило проект постановления о проведении референдума

Алмасадам Саткалиев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 11:08 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 27 августа 2024 года предложил вынести на рассмотрение проект постановления правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в стране, сообщает Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что строительство АЭС в Казахстане укрепит энергетическую независимость страны и откроет новые возможности для развития.

"Строительство АЭС решит не только энергетические и экологические задачи, а также откроет новые возможности для развития научных исследований и образовательных программ. Совместные проекты с международными партнерами помогут вывести Казахстан на новый уровень не только как мирового лидера в добыче урана, но и в высокотехнологичных решениях в атомной отрасли. К ним можно отнести производство радиоизотопов для медицинского и нефтегазового сектора, полупроводников и печатных плат", – заявил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, строительство АЭС в Казахстане укрепит энергетическую независимость страны и принесет существенный мультипликативный эффект для экономики.

"Учитывая вышесказанное, предлагаю вынести на рассмотрение проект постановления правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане и внесении проекта указа президента Республики Казахстан "О проведении республиканского референдума" на рассмотрение президента Республики Казахстан". Посредством референдума граждане Казахстана смогут принять решение о будущем нашей страны, основанном на стабильном, эффективном и безуглеродном источнике энергии", – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

16 июля 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, сколько казахстанцев должны проголосовать, чтобы считать референдум по АЭС состоявшимся.

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