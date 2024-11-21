В Таразе сдана в эксплуатацию вторая комфортная школа

В микрорайоне "Улы дала" введено в эксплуатацию учебное заведение, построенное в рамках проекта "Комфортная школа".

В торжественном мероприятии приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, глава города Бакытжан Орынбеков, ветераны образования, родители и представители интеллигенции.

Фото: медиа центр акимата Тараза

Глава региона тепло поздравил педагогов и общественность с важным событием и вручил школьникам интерактивную панель. После этого была перерезана символическая лента, и гости осмотрели здание школы.

Фото: медиа центр акимата Тараза

В учебном заведении нового типа на 1200 детей созданы все безопасные и комфортные условия для обучающихся и педагогов. Здесь имеются рабочие зоны, необходимые учителям, начальные классы, основные и средние отделы, оборудованные отдельными блоками, универсальными мастерскими, современными учебными комнатами.

В здании также расположены конференц-зал на 256 мест, 59 учебных комнат, столовая на 344 места, 2 спортивных зала, 3 лаборатории, библиотека, 4 мастерские, класс робототехники, 10 коворкинг-центров, "STEM", графика, 2 лингафонных, 2 компьютерных и проектных кабинета.

Фото: медиа центр акимата Тараза

В настоящее время в новую школу приняты на работу 3 педагога из школы №64 в порядке перевода, а также 28 педагогов на конкурсной основе.

Фото: медиа центр акимата Тараза

Напомним, что такая же комфортная школа ранее была открыта в микрорайоне "Байтерек". Кроме того, в рамках данного проекта ведется строительство очага образования на 600 мест в массиве "Шолдала" и на 2000 мест в микрорайоне "Ұлы дала".