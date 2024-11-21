В Таразе сдана в эксплуатацию вторая комфортная школа
В торжественном мероприятии приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, глава города Бакытжан Орынбеков, ветераны образования, родители и представители интеллигенции.
Фото: медиа центр акимата Тараза
Глава региона тепло поздравил педагогов и общественность с важным событием и вручил школьникам интерактивную панель. После этого была перерезана символическая лента, и гости осмотрели здание школы.
Фото: медиа центр акимата Тараза
В учебном заведении нового типа на 1200 детей созданы все безопасные и комфортные условия для обучающихся и педагогов. Здесь имеются рабочие зоны, необходимые учителям, начальные классы, основные и средние отделы, оборудованные отдельными блоками, универсальными мастерскими, современными учебными комнатами.
В здании также расположены конференц-зал на 256 мест, 59 учебных комнат, столовая на 344 места, 2 спортивных зала, 3 лаборатории, библиотека, 4 мастерские, класс робототехники, 10 коворкинг-центров, "STEM", графика, 2 лингафонных, 2 компьютерных и проектных кабинета.
Фото: медиа центр акимата Тараза
В настоящее время в новую школу приняты на работу 3 педагога из школы №64 в порядке перевода, а также 28 педагогов на конкурсной основе.
Фото: медиа центр акимата Тараза
Напомним, что такая же комфортная школа ранее была открыта в микрорайоне "Байтерек". Кроме того, в рамках данного проекта ведется строительство очага образования на 600 мест в массиве "Шолдала" и на 2000 мест в микрорайоне "Ұлы дала".