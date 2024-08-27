Ассоциация развития атомной индустрии Казахстана сделала заявление по строительству АЭС

Ассоциация развития атомной индустрии Казахстана поддерживает инициативу правительства по строительству первой атомной электрической станции в стране.

Как отмечается в заявлении ассоциации, в развитии каждой нации наступают рубежные моменты, от которых зависит будущее следующих поколений. Одним из них является решение вопроса о строительстве АЭС, который определит, идем ли мы к технологическому и промышленному развитию или решаем оставаться экономикой, зависящей исключительно от добычи и экспорта сырья.

"Мой долг, который также разделяют мои коллеги из ассоциации, – приложить все усилия, чтобы оставить нашим детям, внукам и правнукам процветающую и развитую страну. Всевышним Казахстану были дарованы уникальные запасы урана, которые, вкупе с грамотным и преданным своему делу менеджментом, позволили сделать нашу страну мировым лидером по добыче. Теперь ведущие державы полагаются на казахстанскую историю успеха для собственного развития и превосходства. Пришло время и нам использовать блага мирного атома во имя развития нашей нации", – отметил председатель Ассоциации развития атомной индустрии Алдияр Токтаров.

По его словам, наша земля и народ прошли испытания от разрушающего воздействия ядерного оружия.

"Я считаю, что такая трагедия не просто оставила шрамы в нашей истории, но и дает Казахстану исключительное моральное право заниматься вопросами мирного атома. Поддержка народом Казахстана мирного использования атомной энергии не лежит только в коммерческой плоскости – это знак зрелости нашей нации, которая, вырастая из юношеского максимализма, трезво оценивает для себя лучшие перспективы", – продолжил Алдияр Токтаров.

Это одна из отраслей, где Казахстан занимает главенствующее место в мире и может успешно защищать свою повестку на международной арене, отметил он. Это одна из отраслей, которая открывает перспективы успешной карьеры для десятков тысяч казахстанцев.

"Это та отрасль, в которой я нашел себя, и хотел бы, чтобы мои соотечественники тоже имели шанс построить благосостояние для себя, своих детей и создать прочную основу процветания нашей Родины. Это та отрасль, которая без лишнего шума, круглосуточно и невзирая на погодные условия поддерживает экономический рост самых развитых стран мира. Я хочу, чтобы у нашей республики тоже была возможность войти в их число, и уверен, что атомная отрасль даст нам эту возможность. Со своей стороны ответственно заявляю, что я и мои коллеги из Ассоциации развития атомной индустрии приложим все усилия, чтобы обеспечить максимальное благо для жителей и бизнеса нашей страны от этого проекта", – резюмировал Алдияр Токтаров.