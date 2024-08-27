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Кто будет гарантировать безопасность работы АЭС, рассказал Саткалиев

АСЭ, Минэнерго, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 11:59 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 27 августа 2024 года рассказал, кто будет гарантировать, что коррупция не помешает реализации проекта по строительству АЭС, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Минэнерго, все процессы по строительству атомной станции, как правило, абсолютно прозрачны и для общества, и для проверяющих институтов. Это, как отметил министр, связано с тем, что вопросы ядерной безопасности – это не вопросы одной страны.

"Любой ядерный объект при строительстве, проектировании, эксплуатации находится под постоянным контролем международных финансовых организаций – это и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. – Прим. ред.), есть Ассоциации пользователей атомной энергии, есть Европейская ассоциация атомной промышленности. Они имеют беспрепятственный доступ на любой стадии, за счет этого обеспечивается международное признание", – уточнил Алмасадам Саткалиев.

Он также отметил, что для коммерческих контрактов, технологических решений, обеспечения безопасности, страна, как правило, привлекает авторитетного, с безупречной репутацией международного консультанта, который обеспечивает всю эту работу.

"Я уверен, что для атомной станции этот многоуровневый механизм контроля минимизирует все риски любых неправовых действий. Я, как министр, максимально буду этому способствовать и постоянно отчитываться и перед обществом, и перед журналистами о принимаемых решениях", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее Алмасадам Саткалиев на заседании правительства предложил вынести на рассмотрение проект постановления правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в стране.

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