Жители Петропавловска опасаются обрушения нескольких многоэтажек

Жильцы трех многоэтажек в Петропавловске опасаются обрушения домов, так как рядом второй год не чинят прорвавшуюся трубу, сообщает Zakon.kz.

Житель одного из домов Юрий Голубев рассказал Astana TV, что еще год назад через этот овраг была проложена тропа, по которой горожане могли спокойно передвигаться, а сегодня здесь настоящее озеро, где воды с каждым днем становится все больше. Причину горожане обнаружили сами, но решать проблему никто не спешит. По словам мужчины, коммунальные предприятия лишь открещиваются – мол, сети не наши, как и вода. А это та самая труба, из которой она и льется постоянно.

"Но главное то, что Горводоканал говорит, что здесь трубы нет – буквально в трех метрах проходит водовод диаметром 1020. Он проложен в 1985-1986 году. И никто не хочет – все отказываются – говорят, что это не наше. А вот эта вода бежит, бежит в овраг, бежит вдоль действующего коллектора канализационного и моет траншею. Если коллектор выпадет диаметром 1020, то мы здесь, весь 20-й, утонем. И никто не хочет принимать никаких мер – куда мы только ни обращались". Житель города Петропавловска Юрий Голубев

Обеспокоены ситуацией и жильцы соседних домов. Многие из них живут здесь с момента постройки – начала 90-х. Люди уверяют: из-за постоянного прибавления воды овраг размывает все больше, и как следствие – происходит его обрушение. А там и до многоэтажек рукой подать.

По словам жителя одного из домов Сергея Руденко, все началось с того, что промывочную воду системы водоснабжения сливали в этот овраг.

"Вообще уже не то что говорить, уже кричать охота. Вода идет чистая, питьевая. Воды в овраге уже не только много, а очень много, поэтому такая ситуация плачевная. Жукова 3 где-то метра 22 до последнего обрыва. Конечно, когда столько воды, овраг постепенно сползает. Потому мы и боремся и бьемся, чтобы как можно меньше было воды в овраге. Нам разницы нет – чья это вода, откуда бежит. Нам главное, чтобы устранили течь – и все". Житель города Петропавловска Виктор Лазоренко

Неоднократно жильцы домов обращались в акимат, посещали отчетные встречи, писали запросы. В одном из последних ответов руководитель городского отдела ЖКХ обещает разобраться в ситуации до 31 июля и все же найти причину слива воды в овраг. В акимате заявили, что проверку все же провели, хоть и с задержкой, и даже нашли виновных в сложившейся ситуации.

"16 августа был совершен комиссионный выезд совместно с представителями ТОО "Кызылжар су", ПТС, очистными сооружениями и специалистами ЖКХ. Было обнаружено, что данная труба принадлежит ТОО "Ашык аспан". Для организации было направлено обращение по устранению данной течи в течение 10 дней. Если в течение 10 дней данную течь не устранит организация, то обращение будет направлено в правоохранительные органы". Пресс-секретарь отдела ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог города Петропавловска Нина Усенко

Петропавловцы не намерены опускать руки и решительно настроены разобраться в данной ситуации, даже несмотря на равнодушие местных чиновников.

Ранее сообщалось, что нечистотами затопило подвалы нескольких многоэтажек в Петропавловске.