Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Появились детали масштабного строительства водохранилища в Туркестанской области

Природа, природа Казахстана, холмы, холмистая местность, река, реки, туризм, ВКО, Восточно-Казахстанская область, лето, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 15:48 Фото: primeminister.kz
В Туркестанской области идет строительство водохранилища "Байдибек-ата". В перспективе оно способно собирать около 68 млн кубометров воды. На сегодня строительные работы завершены на 48%. Участок длиной более 10 км полностью забетонирован, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, новое гидротехническое сооружение будет располагаться на участке площадью 680 гектаров в месте слияния рек Балабоген и Улькен-Боген. Длина плотины водохранилища – 1,75 км, высота – 26 м.

Строительство водохранилища в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 15:48

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Водохранилище будет собирать паводковую воду и направлять дополнительную воду в Богенское водохранилище во время поливного периода.

"Министерством разработана Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы, которая позволит нам построить в Туркестанской области два водохранилища – "Байдибек ата" и "Боралдай". Эти два объекта позволят подавать дополнительные 113 млн кубометров воды в Богенское водохранилище. Таким образом мы планируем решить проблему проточных вод в городе Туркестан.е И, разумеется, собирать больше воды для нужд аграриев", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

При этом для регулирования потока воды из водохранилища "Байдибек-ата" в Богенское водохранилище строят канал "Саркырама". Его протяженность – 21,7 км. Он сможет пропускать 12 кубометров воды в секунду.

Как сообщил ветеран водного хозяйства Ильяс Алибеков, основной источник воды для водохранилища "Байдибек-ата" – река Боген. По гидрологическим подсчетам, средний годовой приток по реке достигает 165 млн кубометров. Поэтому очень важно собрать эту воду и направить ее на нужды граждан.

Ранее сообщалось, что в Абайской области также планируют построить пять новых водохранилищ. Эти водохранилища смогут накапливать более 156 млн кубометров воды на нужды региона. 

24 мая 2024 года в Министерстве водных ресурсов и ирригации уточнили, что на реке Кендерлик в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области тоже построят новое водохранилище. 

Читайте также

Казахстанский кинооператор вошел в состав Американской киноакадемии
Казахстанский кинооператор вошел в состав Американской киноакадемии
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
Проезд по проспекту Алтынсарина ограничат в Алматы
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
Аксинья Титова
Нуржигитов Нуржан Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Туркестанская область 2024 год Водохранилища Вода
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: