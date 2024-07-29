Появились детали масштабного строительства водохранилища в Туркестанской области

В Туркестанской области идет строительство водохранилища "Байдибек-ата". В перспективе оно способно собирать около 68 млн кубометров воды. На сегодня строительные работы завершены на 48%. Участок длиной более 10 км полностью забетонирован, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, новое гидротехническое сооружение будет располагаться на участке площадью 680 гектаров в месте слияния рек Балабоген и Улькен-Боген. Длина плотины водохранилища – 1,75 км, высота – 26 м.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Водохранилище будет собирать паводковую воду и направлять дополнительную воду в Богенское водохранилище во время поливного периода.

"Министерством разработана Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы, которая позволит нам построить в Туркестанской области два водохранилища – "Байдибек ата" и "Боралдай". Эти два объекта позволят подавать дополнительные 113 млн кубометров воды в Богенское водохранилище. Таким образом мы планируем решить проблему проточных вод в городе Туркестан.е И, разумеется, собирать больше воды для нужд аграриев", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

При этом для регулирования потока воды из водохранилища "Байдибек-ата" в Богенское водохранилище строят канал "Саркырама". Его протяженность – 21,7 км. Он сможет пропускать 12 кубометров воды в секунду.

Как сообщил ветеран водного хозяйства Ильяс Алибеков, основной источник воды для водохранилища "Байдибек-ата" – река Боген. По гидрологическим подсчетам, средний годовой приток по реке достигает 165 млн кубометров. Поэтому очень важно собрать эту воду и направить ее на нужды граждан.

Ранее сообщалось, что в Абайской области также планируют построить пять новых водохранилищ. Эти водохранилища смогут накапливать более 156 млн кубометров воды на нужды региона.

24 мая 2024 года в Министерстве водных ресурсов и ирригации уточнили, что на реке Кендерлик в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области тоже построят новое водохранилище.

