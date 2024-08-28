Драка около ресторана в Алматинской области закончилась смертью, подсудимого оправдали

В Енбекшиказахском районном суде Алматинской области рассмотрели уголовное дело по факту хулиганства и причинения смерти по неосторожности. По второй статье подсудимого оправдали, сообщает Zakon.kz.

В суде Алматинской области 28 августа 2024 года рассказали детали дела.

"Подсудимый К. вместе со своими друзьями прибыл к ресторану и перед зданием к ним подошел потерпевший С., в состоянии алкогольного опьянения, который беспричинно попытался ударить кулаком подсудимого К. Далее между ними началась потасовка. Подсудимый К. стал наносить удары кулаками. От удара потерпевший С. упал на землю и получил телесные повреждения, которые привели к его смерти", – сообщили в суде.

Во время судебных разбирательств подсудимый признал вину и раскаялся.

При этом суд признал его невиновным в причинении смерти по неосторожности, и оправдал его, указав на отсутствие состава преступления.

"При этом, по ч.1 ст. 293 УК (хулиганство) суд признал подсудимого виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы с пробационным контролем. Суд также наложил дополнительные ограничения на подсудимого, включая запрет на посещение увеселительных заведений, контроль места жительства и работы, а также обязательство выполнять принудительные работы", – сказано в сообщении суда.

Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

В июне 2024 года в Акмолинской области бойца спецназа приговорили к двум годам за случайное убийство солдата.