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Законодательство РК

Выстрелил дважды: бойца спецназа приговорили к двум годам за случайное убийство солдата

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 16:25 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области осудили солдата, случайно застрелившего другого военнослужащего, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащего подразделения специального назначения "Б" Национальной гвардии обвинили в убийстве человека по неосторожности вследствие нарушения правил обращения с оружием.

"Судом установлено, что подсудимый вместе с другими военнослужащими прибыл на служебном автомобиле под управлением механика-водителя сержанта "Ч" для оказания помощи в проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам КНБ. Во время ожидания представителей КНБ подсудимый, сидя на пассажирском сиденье позади водителя, действуя по неосторожности, в форме преступной халатности, пренебрегая правилами применения оружия, без намерения причинить смерть человеку, случайно дважды выстрелил боевыми патронами из оружия", – говорится в информации Военного суда.

В результате водитель получил тяжелые травмы и скончался.

Приговором суда военнослужащего признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

В пользу представителей потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 6 млн тенге.

Приговор суда вступил в законную силу.

В апреле 2024 года сообщалось о военнослужащем, который убил и обокрал свою девушку, чтобы рассчитаться с долгами.

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