"Для Павла Дурова": о новом виде мошенничества предупредили казахстанцев

Мошенники решили воспользоваться ситуацией с основателем Telegram Павлом Дуровым и придумали, как выудить у людей деньги, сообщает Zakon.kz.

Эксперты обнаружили почтовую спам-рассылку на английском языке, в которой сообщается о якобы сборе средств на юридическую защиту Павла Дурова и глобальную информационную кампанию. Но на самом деле таким образом злоумышленники хотят выманить деньги. В Лаборатории Касперского не исключают, что с такой схемой могут столкнуться пользователи в России, странах СНГ, в том числе, в Казахстане.

В рассылаемых письмах мошенники представляются представителями правозащитных организаций и утверждают, что стремятся обеспечить свободу Павла Дурова, а также защитить права людей во всем мире. Сообщения призывают внести вклад в это дело – перевести деньги в криптовалюте (BTC, ETH и TRX) на один из указанных кошельков.

Эксперты отмечают, что письма в рамках этой скам-кампании немного отличаются. Чтобы обойти спам-фильтры, скамеры меняют формулировки, избегают повторов и используют синонимы вроде "помочь" и "поддержать" ("help" and "support"), "пожертвовать" и "собрать" ("donate" and "raise"). Кроме того, название организации, от имени которой якобы идет сбор средств, тоже меняется в зависимости от письма.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества в интернете, эксперты Лаборатории Касперского рекомендуют следить за "красными флагами":

настороженно относиться к электронным письмам или сообщениям, которые написаны с ошибками либо рассылаются в странном формате, а главное, в которых содержатся призывы переводить деньги очень срочно;

внимательно проверять URL-адреса и домены электронной почты на наличие любых малозаметных отличий: злоумышленники часто создают поддельные сайты или адреса электронной почты, похожие на легитимные;

избегать пожертвований через криптовалюту, если вы не уверены в легитимности получателя;

всегда проверять адрес электронной почты отправителя – в официальных сообщениях от крупных организаций письма, как правило, приходят с официального домена. В данном случае письма были отправлены с различных бесплатных почтовых адресов, это признак того, что на самом деле они были отправлены не доверенной организацией.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.