"Для Павла Дурова": о новом виде мошенничества предупредили казахстанцев

Эксперты обнаружили почтовую спам-рассылку на английском языке, в которой сообщается о якобы сборе средств на юридическую защиту Павла Дурова и глобальную информационную кампанию. Но на самом деле таким образом злоумышленники хотят выманить деньги. В Лаборатории Касперского не исключают, что с такой схемой могут столкнуться пользователи в России, странах СНГ, в том числе, в Казахстане.

В рассылаемых письмах мошенники представляются представителями правозащитных организаций и утверждают, что стремятся обеспечить свободу Павла Дурова, а также защитить права людей во всем мире. Сообщения призывают внести вклад в это дело – перевести деньги в криптовалюте (BTC, ETH и TRX) на один из указанных кошельков.

Эксперты отмечают, что письма в рамках этой скам-кампании немного отличаются. Чтобы обойти спам-фильтры, скамеры меняют формулировки, избегают повторов и используют синонимы вроде "помочь" и "поддержать" ("help" and "support"), "пожертвовать" и "собрать" ("donate" and "raise"). Кроме того, название организации, от имени которой якобы идет сбор средств, тоже меняется в зависимости от письма.