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Общество

Снег и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Снег и дожди с грозами ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 18:05 Фото: unsplash
В Казахстане по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, и в предстоящий четверг, 10 апреля 2025 года, ожидаются осадки. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Погода без осадков прогнозируется лишь в центре республики.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ночью на западе, востоке страны ожидаются осадки (дождь и снег)".РГП "Казгидромет"

Также в Гидрометцентре проинформировали, что по Казахстану ожидаются усиление ветра, пыльная буря, на юге, востоке – шквал.

"В ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков на горных реках юга, юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности", – следует из гидрологического прогноза.

Ранее сообщалось, что в Казахстан нагрянут похолодание, ливни и снег. Подробнее о погоде на 10, 11 и 12 апреля 2025 года можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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