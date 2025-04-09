Снег и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

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В Казахстане по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, и в предстоящий четверг, 10 апреля 2025 года, ожидаются осадки. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Погода без осадков прогнозируется лишь в центре республики. "На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ночью на западе, востоке страны ожидаются осадки (дождь и снег)". РГП "Казгидромет" Также в Гидрометцентре проинформировали, что по Казахстану ожидаются усиление ветра, пыльная буря, на юге, востоке – шквал. "В ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков на горных реках юга, юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности", – следует из гидрологического прогноза. Ранее сообщалось, что в Казахстан нагрянут похолодание, ливни и снег. Подробнее о погоде на 10, 11 и 12 апреля 2025 года можете узнать здесь.

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