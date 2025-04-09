Контроль средней скорости движения введен на трассах Казахстана: список

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 9 апреля 2025 года, обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали, что на автомобильных дорогах республиканского значения введен контроль средней скорости движения с использованием автоматических комплексов.

В "КазАвтоЖоле" уточнили, что контроль средней скорости действует на следующих участках:

Астана – Щучинск (ограничение 140 км/ч); Астана – Павлодар (ограничение 140 км/ч); Шымкент – Кызылорда (ограничение 110 км/ч); Шымкент – Тараз (ограничение 110 км/ч); Павлодар – Семей – Калбатау (ограничение 100-110 км/ч); Уральск – граница РФ (Саратов) (ограничение 100 км/ч); Павлодар – граница РФ (Омск) (ограничение 100-110 км/ч).

"Соблюдайте скоростной режим, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность дорожного движения", – призвали в нацкомпании казахстанцев.

О том, что в Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на дорогах, стало известно в апреле 2024 года.

18 ноября в МВД Казахстана рассказали, когда водителей начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах.