Контроль средней скорости движения введен на трассах Казахстана: список
Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 9 апреля 2025 года, обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.
Их проинформировали, что на автомобильных дорогах республиканского значения введен контроль средней скорости движения с использованием автоматических комплексов.
В "КазАвтоЖоле" уточнили, что контроль средней скорости действует на следующих участках:
- Астана – Щучинск (ограничение 140 км/ч);
- Астана – Павлодар (ограничение 140 км/ч);
- Шымкент – Кызылорда (ограничение 110 км/ч);
- Шымкент – Тараз (ограничение 110 км/ч);
- Павлодар – Семей – Калбатау (ограничение 100-110 км/ч);
- Уральск – граница РФ (Саратов) (ограничение 100 км/ч);
- Павлодар – граница РФ (Омск) (ограничение 100-110 км/ч).
"Соблюдайте скоростной режим, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность дорожного движения", – призвали в нацкомпании казахстанцев.
О том, что в Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на дорогах, стало известно в апреле 2024 года.
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