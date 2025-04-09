Ставки земельного и имущественного налогов планируют пересмотреть в Казахстане

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Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 9 апреля 2025 года озвучил подходы при определении ставки имущественного и земельного налогов, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин подчеркнул, что в среднесрочном периоде есть планы пересмотреть ставки данных налогов. "Это будет, в целом, подход к имущественному налогу – это в концепции, мы в среднесрочном периоде будем рассматривать. Это 5-10 лет. Налог на имущество ведь от оценочной стоимости оплачивается, от цены. Земельный налог раньше платили от гектара. Но есть кадастровая стоимость, то есть есть оценка и кадастровая стоимость – она наиболее правильно определяет ценность земли. Мы сейчас это изучаем и думаю, будем обсуждать эти вопросы", – отметил вице-министр. Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, как изменится процедура принудительного взыскания налоговой задолженности в Казахстане.

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