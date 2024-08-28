В Алматы изменили места проведения мирных собраний и шествий

Соответствующее решение приняли депутаты маслихата на очередной XXII сессии с целью исключения помех для движения транспорта из-за вынужденного перекрытия улиц во время массовых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Управления общественного развития Айдар Есенбеков отметил, что на сегодня специализированными местами для проведения мирных собраний являются парк им. М. Ганди, скверы имени Ш. Уалиханова и за кинотеатром "Сары-Арка". Для шествий определен маршрут по ул. Шевченко, от сквера им. Ш. Уалиханова до парка им. М. Ганди.

После проведения ремонтных работ и реконструкции сквера им. Ш.Уалиханова, в связи с обустройством обособленных мест стоянки транспортных средств, установкой островков безопасности, сигнальных столбиков и пешеходных переходов ширина ул. Шевченко была уменьшена. Кроме того, при проведении массовых мероприятий перекрывается движение по ул. Шевченко от пр. Достык до ул. Кунаева. Это приводит к заторным явлениям, чрезмерной нагрузке на другие улицы, изменению маршрутов и нарушению графика общественного транспорта, неудобству пассажиров и автолюбителей.

Вместе с тем, от горожан поступали обращения с просьбой не проводить в этом сквере митинги в связи с нарушением тишины и покоя, а также нанесением урона историческому облику сквера.

Учитывая вышесказанное, было внесено предложение перенести специализированное место со сквера им. Ш. Уалиханова (заполняемость 1000 человек) в сквер им. А. Иманова по пр. Абылай хана (заполняемость 500 человек), где нет необходимости перекрытия улиц и нет жилых домов в непосредственной близости.

С целью сохранения ранее установленного охвата специализированных мест города наполняемость сквера за кинотеатром "Сары-Арка" изменена с 500 до 1000 человек.

Кроме того, изменен маршрут проведения санкционированных шествий или демонстраций. Новый маршрут будет проходить по ул. Жамбыла от пр. Гагарина до ул. Муканова. Прежний маршрут по ул. Шевченко создавал помехи для транспортных потоков, так как пересекал магистральные артерии города, такие как проспекты Сейфуллина, Назарбаева, Абылай хана, улицы Желтоксан, Наурызбай батыра.

В свою очередь, ул. Жамбыла менее загружена, на отрезке от пр. Гагарина до ул. Муканова предусмотрены 2 полосы движения, кроме того, нет пересечений с магистральными улицами.

Депутаты поддержали данные изменения большинством голосов. В частности, председатель Алматинского городского филиала Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов отметил, что новое место для митингов не будет создавать дополнительных неудобств и более того, внесет определенную новизну в деятельность политических партий и общественных объединений.





"Хотелось бы также поддержать изменение маршрута проведения шествий, так как ранее определенный маршрут пересекал и магистральные улицы города, создавая неудобства и массу проблем для горожан. Очень радует, что наполняемость в сквере за кинотеатром "Сары-Арка" увеличена до 1000 человек. Мы проводили митинг на 500 человек и там было достаточно просторно, думаю, что 1000 человек комфортно там разместятся", — сказал Нурсултан Шоканов.

О том, что в Алматы хотят изменить места проведения митингов и шествий, стало известно в июле 2024 года.