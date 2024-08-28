200 атбасарских семей отпраздновали новоселье

В городе Атбасаре состоялось вручение ключей 200 пострадавшим от весеннего половодья и жителям, находящимся в паводкоопасной зоне. Квартиры предусмотрены для 127 семей, чье жилье было признано непригодным для проживания в результате паводка.

Еще 73 семьи переселятся из паводкоопасной зоны районного центра.

Ключи вручал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Сегодня мы стали свидетелями большого события: сразу 200 семей получили новые квартиры. Символично, что сегодняшнее радостное событие – вручение ключей пострадавшим от паводков – проходит в преддверии празднования Дня Конституции. Пусть в будущем в новых квартирах будут только счастливые события", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Новые дома расположены в безопасной части города. Квартиры с чистовой отделкой, в каждой установлены сантехническое оборудование и водонагреватели. На территории расположены детские игровые и воркаут-площадки, футбольно-баскетбольное поле.

Решением комиссии жилье многодетной мамы Жулдыз Садвакасовой признано непригодным для дальнейшего проживания. Сегодня жительница райцентра получила ключи от новой квартиры.

"Когда в апреле в одну ночь мой дом затопило, была паника. Спасибо главе государства и всем госорганам за поддержку и быстрое реагирование в тяжелой ситуации. Сейчас меня переполняют эмоции. Теперь мои дети будут жить в комфортных условиях", – поделилась Ж. Садвакасова.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"В 2017 году если вода пришла только в огород, то в этом году зашла домой. Государство нам построило дома, мы переехали в готовый новый дом. В новом доме буду жить с детьми и внуками. Детям уже нравится новая игровая площадка", – рассказывает пенсионер Идрис Байлин.

Напомним, как по области, так и по району активно велась работа по ликвидации последствий паводков. В городе Атбасаре весной текущего года от паводка пострадало жилье 375 семей.

В этом году за счет выкупа квартир переселены 38 семей, сегодня вручены ключи от 200 квартир.

Также до конца года планируется ввод еще двух жилых домов на 145 квартир.

Таким образом, вопрос переселения жителей из зоны подтопления будет полностью решен.