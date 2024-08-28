ДЧС обратился к алматинцам в связи с непогодой

29-30 августа 2024 года в горах Алматы ожидается непогода. В связи с этим ДЧС мегаполиса просит воздержаться от похода в горы, сообщает Zakon.kz.

"В период 29-30 августа 2024 года в горных и предгорных районах, прилегающих территориях г. Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с непогодой", – говорится в заявлении ДЧС.

Вместе с тем в Алматы 29 августа ожидаются гроза и ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы составят 15 метров в секунду.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в четверг, 29 августа 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

