Санаторий "Рахмановские ключи" вернули государству
Фото: Instagram/rahmanovskie_kluchi
На Электронной торговой площадке состоялись торги по передаче на баланс государственных органов санатория "Рахмановские ключи", сообщает Zakon.kz.
По информации акимата ВКО, по итогам торгов санаторий был передан на баланс управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.
"22 августа состоялись торги. На сегодняшний день принимать объект выехала комиссия состоящая из числа заинтересованных государственных органов. Передача санатория иностранным компаниям не планируется".Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ардак Мадиев
Санаторий "Рахмановские ключи" был открыт в 1964 году. Основным лечебным фактором являются природные минеральные термальные подземные радоновые воды, применяемые для лечения различных заболеваний.
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