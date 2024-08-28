Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Санаторий "Рахмановские ключи" вернули государству

Санаторий вернули государству, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 03:36 Фото: Instagram/rahmanovskie_kluchi
На Электронной торговой площадке состоялись торги по передаче на баланс государственных органов санатория "Рахмановские ключи", сообщает Zakon.kz.

По информации акимата ВКО, по итогам торгов санаторий был передан на баланс управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

"22 августа состоялись торги. На сегодняшний день принимать объект выехала комиссия состоящая из числа заинтересованных государственных органов. Передача санатория иностранным компаниям не планируется".Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ардак Мадиев

Санаторий "Рахмановские ключи" был открыт в 1964 году. Основным лечебным фактором являются природные минеральные термальные подземные радоновые воды, применяемые для лечения различных заболеваний.

Ранее трещины на фасаде почти новой многоэтажки обеспокоили костанайцев.

Читайте также

Новорожденный, младенец, ребенок, врач
Три гиганта-девочки родились за два дня в Караганде: врачи бьют тревогу
Житель Актау делает пародии на канадского актера Киану Ривз
Как житель Актау прославился, делая пародии на Киану Ривза
Аксинья Титова
Восточно-Казахстанская область акимат 2024 год Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: