Прокуратура добилась ужесточения наказания троим казахстанцам, напавшим на полицейских

В Темиртау по ходатайству прокурора ужесточили наказание осужденным за нападение на сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации прокуратуры Карагандинской области от 29 августа 2024 года, 8 октября 2023 года около 03:00 группа нетрезвых людей напала на сотрудников полиции, находившихся в служебной машине у ресто-бара "Меруерт" в Темиртау.

"Нарушители открыли двери машины, выражались в адрес полицейских нецензурной бранью и требовали выйти из автомобиля для драки. Конфликт попытались предотвратить сотрудники СОБР, но преступники стали наносить им телесные повреждения, используя стеклянную бутылку и нож. Попытки завладеть табельным оружием полицейских были пресечены", – рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что, несмотря на тяжесть совершенного преступления, суд первой инстанции только двоих виновных приговорил к лишению свободы, а в отношении остальных троих – наказание в виде ограничения свободы.

"По ходатайству прокуратуры Карагандинский области суд апелляционной инстанции пересмотрел приговор в отношении троих осужденных и назначил наказание в виде лишения свободы с избранием меры пресечения "содержание под стражей", – сообщили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

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