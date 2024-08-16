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Законодательство РК

Кайрату Сатыбалдыулы заменили наказание на ограничение свободы

Кайрату Сатыбалдыулы заменили наказание на ограничение свободы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 15:29 Фото: gov.kz
Судом №2 Усть-Каменогорска рассмотрено ходатайство осужденного Кайрата Сатыбалдыулы о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Об этом 16 августа 2024 года рассказали в пресс-службе суда, сообщает Zakon.kz.

Что установлено судом

Приговором суда Сатыбалдыулы осужден по ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 (растрата вверенного имущества), ч.3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 195 (причинение ущерба без цели хищения) УК РК к шести годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет.

В своем ходатайстве осужденный указал о том, что исполнил все требования законодательства для подачи ходатайства о замене наказания более мягким видом.

Позиции участников процесса

Осужденный поддержал свое ходатайство, просил его удовлетворить. В качестве доводов указал, что он положительно характеризуется, возместил по приговору причиненный ущерб, а также добровольно передал государству другие денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге.

Представитель исправительного учреждения поддержал ходатайство осужденного.

Прокурор просил ходатайство Сатыбалдыулы удовлетворить, мотивируя тем, что последний выполнил все условия для замены наказания, а также добровольно передал государству другое имущество.

Решение суда

Ст. 73 УК РК предусматривает возможность замены лицу, осужденному за преступления средней тяжести или тяжкие преступления, оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания при следующих условиях:

  • после отбытия не менее 1/3 срока наказания;
  • в случае полного возмещения причиненного ущерба;
  • либо отсутствия злостных нарушений порядка отбывания наказания.

Сатыбалдыулы совершены преступление средней тяжести и тяжкое преступление. Он отбыл более 1/3 части наказания.

Администрацией исправительного учреждения осужденный характеризуется положительно, имеет поощрение за активное участие в воспитательных мероприятиях, состоит в добровольной организации осужденных.

Причиненный преступлениями ущерб полностью возмещен. Взысканные приговором суда суммы (процессуальные издержки, принудительный платеж) оплачены.

"На основании вышеизложенного, суд удовлетворил ходатайство осужденного и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок три года три месяца семь дней. За Сатыбалдыулы установлен пробационный контроль. В случае отсутствия постоянной работы, осужденный подлежит привлечению к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания".Суд №2 Усть-Каменогорска

Постановлением суда на него возложены следующие обязанности:

  • явиться в течение 10 дней со дня вступления постановления суда в законную силу в службу пробации по месту жительства для постановки на учет,
  • не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (службы пробации),
  • выполнять другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений.
"Разъяснено, что, в случае неисполнения обязанностей, ограничение свободы заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы".Суд №2 Усть-Каменогорска

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, принесено ходатайство прокурора.

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