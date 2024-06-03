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Законодательство РК

В Алматы начали судить Гульмиру Сатыбалды по новому делу

Уголовный суд, Гульмира Сатыбалды, дело, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:14 Фото: Zakon.kz
3 июня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Кроме экс-супруги Кайрата Сатыбалдыулы на скамье подсудимых – ее водитель Мади Батыршаев.

Гульмиру Сатыбалды будут судить за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных:

– ст. 126 ч. 3 п. 3 – похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия;

– ст. 194 ч. 4 п. 2 – вымогательство в особо крупном размере;

– ст. 389 ч. 4 УК РК – самоуправство, повлекшее тяжкие последствия.

Мади Батыршаева судят по ст. 126 ч. 3 п. 3.

В материалах дела указывается на захват активов компании, незаконный захват помещения в Алматы по ул. Москвина, д. 41а, незаконный захват помещения по пр. Абая, д. 150/230.

2 мая 2024 года Антикоррупционная служба сообщила о завершении расследования в отношении Гульмиры Сатыбалды.

В мае 2023 года Гульмире Сатыбалды уже выносили приговор по другим уголовным делам в Астане. Ее приговорили к семи годам лишения свободы. Экс-супругу олигарха Кайрата Сатыбалды обвинили в похищении человека и самоуправстве. По версии следствия, она пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.

Мади Батыршаев тоже был осужден в рамках тех уголовных дел, ему дали семь лет лишения свободы.

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Алматы Сатыбалды Гульмира 2024 год Вымогательство Похищение Уголовный кодекс РК
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