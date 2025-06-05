Суд огласил приговор: убийце Шерзата 23 года тюрьмы, остальным от 7 до 20 лет лишения свободы

5 июня 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в ночь с 3 по 4 октября 2024 года у магазина "Камажай" в Талгаре. Главное судебное разбирательство началось 17 апреля 2025 года и продлилось почти два месяца. Потерпевшей стороной признаны родные погибшего: бабушка Жумабике Кадирова, отец Каржаубай Нурымов и мама Гульбара Бишимбиева. На скамье подсудимых оказались девять жителей поселка Рыскулово: одного из них – Абзала Шынасыла – обвинили в убийстве подростка, остальным вменили разные статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство, хулиганство, кража и недонесение о тяжком преступлении. В ходе заседания никто из обвиняемых полностью свою вину не признал. Судья Ержан Жанузаков огласил приговор в отношении:

Абзала Шынасыла по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 99 ч. 2 п.п. 5, 9, 14 УК (убийство) – 20 лет лишения свободы, по ст. 24 ч. 3, 99 ч. 2 п.п. 1, 7, 9 УК (покушение на убийство) – 15 лет лишения свободы; в соответствии со ст. 58 ч. 4 УК путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 99 ч. 2 п.п. 5, 9, 14 УК (убийство) – 20 лет лишения свободы, по ст. 24 ч. 3, 99 ч. 2 п.п. 1, 7, 9 УК (покушение на убийство) – 15 лет лишения свободы; в соответствии со ст. 58 ч. 4 УК путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Равиля Сакиева по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 24 ч. 3, 99 ч. 2 п.п. 7, 9 УК (покушение на убийство) – 15 лет лишения свободы; в соответствии со ст. 58 ч. 4 УК путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 24 ч. 3, 99 ч. 2 п.п. 7, 9 УК (покушение на убийство) – 15 лет лишения свободы; в соответствии со ст. 58 ч. 4 УК путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Азамата Токтаубаева по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 188 ч. 1 УК (кража) – 3 года лишения свободы, в соответствии со ст. 58 ч. 3 УК путем частичного сложения наказаний окончательно – 9 лет лишения свободы, на основании ст. 58 ч. 6 УК (приговор Талгарского райсуда от 17.10.2024 г. по ст. 106 ч.2 п.7 УК к 7 годам) путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 188 ч. 1 УК (кража) – 3 года лишения свободы, в соответствии со ст. 58 ч. 3 УК путем частичного сложения наказаний окончательно – 9 лет лишения свободы, на основании ст. 58 ч. 6 УК (приговор Талгарского райсуда от 17.10.2024 г. по ст. 106 ч.2 п.7 УК к 7 годам) путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Нуркияса Ильясова по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, в соответствии со ст. 60 УК (по приговору Талгарского райсуда от 04.04.2024 г. ст. 107 ч. 2 п. 5, 293 ч. 2 п.п. 1,3 УК к 2,6 года ограничения свободы) путем частичного сложения наказании окончательно назначить 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, в соответствии со ст. 60 УК (по приговору Талгарского райсуда от 04.04.2024 г. ст. 107 ч. 2 п. 5, 293 ч. 2 п.п. 1,3 УК к 2,6 года ограничения свободы) путем частичного сложения наказании окончательно назначить 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Дархана Аскентая, Нурбола Токтаубаева, Шынгыса Белгожаева и Дидара Калиахмета по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) каждому назначить по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) каждому назначить по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. несовершеннолетнего Думана Ыскака по ст. 434 УК (несообщение о тяжком преступлении) – 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности для содержания несовершеннолетних.

Также суд постановил пострадавшей стороне в пользу Жумабике Кадировой, Каржаубаю Нурымову и Гульбаре Бишембиевой взыскать за моральный вред с Абзала Шынасыла 60 млн тенге, с Сакиева – 30 млн тенге, а также в солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева – 30 млн тенге.

Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей: Даны Жаксыгелди, Эльмиры Нурбековой, Армана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

2 июня 2025 года состоялись прения по делу, где гособвинение озвучило, какие сроки наказания просит для подсудимых. В свою очередь, мама Шерзата Полата попросила пожизненное лишение свободы для обвиняемого в его убийстве.