В Алматы работникам СМИ вручили ключи от квартир
Сотрудникам телеканалов Qazaqstan, "Хабар", "Евразия", "КТК", "31 канал", ТОО "Қазақ газеттері", изданий "Жас Алаш", "Время", "Қазақ әдебиеті", "Түркістан" и радио "Шалкар" было вручено в общей сложности 15 квартир.
В мероприятии, организованном Фондом президентских инициатив Dara, принял участие советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров, который лично поздравил алматинских коллег с новосельем.
"Как вы знаете, президент неизменно уделяет внимание развитию отечественной журналистики. На торжественной встрече, состоявшейся в Акорде по случаю Дня работников СМИ, глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил труд журналистов, работающих во благо страны и нации, подчеркнув: "Считаю, что требует должного внимания труд региональных корреспондентов, которые неустанно работают на информационном поле. Поэтому по моему поручению в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях". Данная инициатива получила свое продолжение и в Алматы, городе, являющемся колыбелью казахской прессы. История многих традиционных средств массовой информации берет свое начало именно в этом городе. Глава государства всегда держит на особом контроле жизнедеятельность Алматы", – сказал Айбек Смадияров.
В 2026 году работникам СМИ будет предоставлено 66 квартир, из них 15 – в Астане, 15 – в Алматы, и по 2 квартиры – в 18 регионах.
Составление списка нуждающихся в улучшении жилищных условий проводилось совместно с Фондом президентских инициатив Dara, Управлением делами президента, местными органами исполнительной власти и редакциями средств массовой информации.
Необходимо отметить, что за предыдущие три года обладателями жилищных сертификатов от имени президента стали 200 работников СМИ.