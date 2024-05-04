Аида Балаева призвала дарить книги сельским библиотекам

Министр культуры и информации Аида Балаева призвала коллег поучаствовать в акции "100 книг для сельских библиотек", сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала пост в Facebook.

"Как известно, на заседании Национального курултая глава государства особо отметил книжный вопрос. В своем выступлении президент сказал: "По сути, только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной. Мы должны пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг". В этой связи мы начали акцию "100 книг для сельских библиотек". Аида Балаева

Она отметила, что лично передала селу Абая Кунанбайулы Карауыл, селу Каныша Сатпаева Баянаул и своему родному селу лучшие произведения мировой и казахской литературы, познавательно-просветительскую литературу.

"Эту акцию поддержали и другие мои коллеги, министры, которые уже доставили книги в несколько сел. Министр внутренних дел Ержан Сапарбекович, министр сельского хозяйства Айдарбек Сейпеллович, министр труда и социальной защиты населения Светлана Кабыкеновна, экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Батырбекович уже приняли участие в акции и вручили по 100 книг сельским библиотекам ряда регионов страны", – сказала Балаева.

По ее словам, другие коллеги также изъявили желание поддержать акцию в ближайшее время.

"Этой инициативой мы стремимся донести до отдаленных сельских библиотек новейшие произведения и повысить интерес подрастающего поколения к чтению. Надеемся, что в акции примут участие и другие учреждения и организации, а также все неравнодушные граждане", – резюмировала министр.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, высказался о влиянии интернета на воспитание молодежи. Президент напомнил, что на прошлогоднем заседании Курултая в Туркестане он говорил о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах.

