Недееспособных людей использовал как рабсилу директор Центра специальных услуг

В Абайской области в суд направили уголовное дело по факту торговли людьми – директора Центра специальных услуг будут судить за использование нездоровых людей в тяжелой работе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Абайской области 29 августа 2024 года, во время проверки был выявлен факт эксплуатации директором Семейского центра оказания специальных услуг №1 на строительных работах в крестьянском хозяйстве четырех подопечных, страдающих психическими заболеваниями.

"Уголовное дело расследовало Управление досудебного расследования прокуратуры области по п.п. 6, 9, 11 ч. 2 ст. 128 УК РК (торговля людьми). В настоящее время дело направлено в суд", – сообщили в областной прокуратуре.

Помимо этого администрация и сотрудники учреждения использовали подопечных вместо работников техперсонала, заставляя убирать помещения, допускали к приготовлению пищи, вовлекали недееспособных к совершению противоправных действий, похищали с их счетов пособия (проводится досудебное расследование).

Ранее в прокуратуре Туркестанской области рассказали о задержании мужчины при получении 400 тыс. тенге за торговлю людьми.