Недееспособных людей использовал как рабсилу директор Центра специальных услуг
Как рассказали в прокуратуре Абайской области 29 августа 2024 года, во время проверки был выявлен факт эксплуатации директором Семейского центра оказания специальных услуг №1 на строительных работах в крестьянском хозяйстве четырех подопечных, страдающих психическими заболеваниями.
"Уголовное дело расследовало Управление досудебного расследования прокуратуры области по п.п. 6, 9, 11 ч. 2 ст. 128 УК РК (торговля людьми). В настоящее время дело направлено в суд", – сообщили в областной прокуратуре.
Помимо этого администрация и сотрудники учреждения использовали подопечных вместо работников техперсонала, заставляя убирать помещения, допускали к приготовлению пищи, вовлекали недееспособных к совершению противоправных действий, похищали с их счетов пособия (проводится досудебное расследование).
Ранее в прокуратуре Туркестанской области рассказали о задержании мужчины при получении 400 тыс. тенге за торговлю людьми.