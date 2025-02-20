#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
503.61
524.96
5.58
События

Бюджетные миллионы тенге проиграли на ставках директора спортивных школ

Тенге, деньги, коррупция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 11:33 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Актюбинской области направила в суд уголовное дело в отношении двух директоров спортшкол, растративших бюджетные миллионы, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства от 20 февраля, установлено, что директора двух детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет.

"Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела. Они расследовались областным Департаментом экономических расследований", – сообщили в надзорном органе.

10 января следствие было закончено и уголовное дело (дела соединили) для рассмотрения по существу направлено в суд.

А в Кызылорде главный бухгалтер областного центра дополнительного образования "Дарын" умудрился присвоить 50 млн тенге

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Два корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно передали частникам
События
10:41, Сегодня
Два корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно передали частникам
Бывшего главного эколога области Улытау и его зама посадили
События
10:09, Сегодня
Бывшего главного эколога области Улытау и его зама посадили
Масштабная операция по ликвидации финпирамиды Asar Baspana: изъяты 13 авто и 1,2 млрд тенге
События
09:16, Сегодня
Масштабная операция по ликвидации финпирамиды Asar Baspana: изъяты 13 авто и 1,2 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: