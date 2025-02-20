Бюджетные миллионы тенге проиграли на ставках директора спортивных школ

Прокуратура Актюбинской области направила в суд уголовное дело в отношении двух директоров спортшкол, растративших бюджетные миллионы, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства от 20 февраля, установлено, что директора двух детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет.

"Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела. Они расследовались областным Департаментом экономических расследований", – сообщили в надзорном органе.

10 января следствие было закончено и уголовное дело (дела соединили) для рассмотрения по существу направлено в суд.

А в Кызылорде главный бухгалтер областного центра дополнительного образования "Дарын" умудрился присвоить 50 млн тенге.