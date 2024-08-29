Стратегические объекты водоснабжения и водоотведения намерены вернуть в госсобственность в Шымкенте

Сегодня, 29 августа 2024 года, в региональном коммуникационном центре Шымкента прошел брифинг с участием заместителя акима города Айдына Каримова и руководителя городского управления энергетики и развития инфраструктуры Рзабека Мендикулова.

Спикеры рассказали о проводимой работе по возврату в государственную собственность ранее приватизированных стратегических объектов по водоснабжению и водоотведению в городе Шымкенте, а также ответили на вопросы представителей СМИ.

По словам заместителя акима города, во исполнение решений комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК акимат Шымкента проводит работу по возврату в госсобственность незаконно выданных земельных участков и объектов.

"В период с 1996 по 1998 год в рамках демонополизации жилищно-коммунального хозяйства акимом Шымкента были приняты решения о передаче систем водоснабжения и водоотведения города в конкурентную среду. В ходе передачи ряд объектов, среди которых два водозабора, очистное сооружение и автотранспортный цех единственного государственного коммунального предприятия города были сегментированы в состав дочерних предприятий "Тассай-1" и "Тассай-2" водозаборы, "Уникансервис" – очистное сооружение и "ТрансВиК" – автотранспортный цех. Далее созданные четыре дочерние предприятия, а также дополнительно два водозабора – Бадам-Сайрамский и Акбай-Карасуский – были переданы для приватизации", – сказал Айдын Каримов.

Он также отметил, что в 1998 году учредителями приватизированных организаций было принято решение о слиянии в единое ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг". По итогам приватизации на балансе государственного коммунального предприятия остались только водопроводные сети.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Вместе с тем, по словам руководителя городского управления энергетики и развития инфраструктуры, по сравнению с городами Астана и Алматы тарифы в Шымкенте на водоснабжение в разы выше как для населения, так и для бюджетных организаций и юридических лиц.

"К примеру, если в Шымкенте тариф по водоснабжению для населения составляет порядка 85,20 тенге, то в Астане показатель в 1,09 раза ниже, или 78,15 тенге, а по сравнению с Алматы в 1,5 раза, или 56,47 тенге. При этом удельные расходы на электроэнергию в Шымкенте существенно меньше, чем в Астане и Алматы. Для бюджетных организаций в Шымкенте тариф за воду составляет 543,19 тенге, в Астане в 1,92 раза меньше, или 282,78 тенге, а в Алматы в 2,8 раза ниже, или 193,85 тенге", – сказал Рзабек Мендикулов.

Вместе с тем были отмечены и высокие тарифы в Шымкенте на канализацию по сравнению с городами Астана и Алматы.

"В частности, тариф на канализацию для населения составляет почти 61 тенге, в Алматы почти в 1,87 раза ниже, в Астане практически равны. Аналогичная ситуация наблюдается в тарифе для юридических лиц. При этом, несмотря на высокие тарифы по канализации в Шымкенте, после очистки сточные воды непригодны для сброса в реку. Более того, со стороны жителей города Шымкента имеются нарекания к запаху сточных вод, что показывает ведение соответствующих работ ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг" в части обработки и утилизации канализационных осадков не на должном уровне", – подчеркнул руководитель управления.

Учитывая важность и значимость системы водоснабжения и водоотведения для горожан, акимат города Шымкента намерен вернуть в государственную собственность ранее приватизированные стратегические объекты по водоснабжению и водоотведению. Возврат объектов в государственную собственность позволит проводить планомерную работу по сдерживанию тарифной стоимости на водоснабжение и водоотведение.