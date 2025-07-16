Аким Алматы сменил главу Управления энергетики и водоснабжения города
Фото: акимат Алматы
Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя Управления энергетики и водоснабжения города назначен Нурбакыт Серикбай, сообщает Zakon.kz.
Он окончил Алматинский университет энергетики и связи по специальности "теплоэнергетика". Получил степень магистра по специальности "теплоэнергетика".
Трудовую деятельность начал в ноябре 2018 года с должности главного специалиста отдела энерго- и теплоснабжения Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.
В августе 2022 года переведен на должность руководителя отдела энерго- и теплоснабжения Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.
С 22 августа 2023 года занимал должность заместителя руководителя Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.
Сегодня, 16 июля, также стало известно о назначении нового руководителя Управления развития общественных пространств Алматы.
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