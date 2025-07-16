Аким Алматы сменил главу Управления энергетики и водоснабжения города

Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя Управления энергетики и водоснабжения города назначен Нурбакыт Серикбай, сообщает Zakon.kz.

Он окончил Алматинский университет энергетики и связи по специальности "теплоэнергетика". Получил степень магистра по специальности "теплоэнергетика".

Трудовую деятельность начал в ноябре 2018 года с должности главного специалиста отдела энерго- и теплоснабжения Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

В августе 2022 года переведен на должность руководителя отдела энерго- и теплоснабжения Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.

С 22 августа 2023 года занимал должность заместителя руководителя Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.

Сегодня, 16 июля, также стало известно о назначении нового руководителя Управления развития общественных пространств Алматы.