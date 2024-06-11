Акимат Шымкента выступил с важным сообщением

11 июня 2024 года пресс-служба акимата Шымкента обратилась к жителям и гостям города. По данным ведомства, в социальных сетях и WhatsApp рассылается информация якобы от имени акима, его заместителей и руководителей управлений, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что это фейк.

"Информация отправляется интернет-мошенниками. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства, а также не переходить по сомнительным ссылкам". Пресс-служба акимата Шымкента

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Также сказано, что все сообщения глава города и его заместители, а также руководители управлений отправляют только с личных телефонов и официальных аккаунтов.

"Если вы получили звонок или сообщение с фотографиями, но при скрытом номере, просим вас игнорировать. Призываем вас быть внимательными и не поддаваться на провокации. Благодарим за понимание!" Пресс-служба акимата Шымкента

Ранее, 10 июня 2024 года, российский и казахстанский кинорежиссер документального и игрового кино Сергей Дворцевой посетил акимат Шымкента. О встрече со знаменитостью рассказал аким Габит Сыздыкбеков.