Акимат Шымкента выступил с важным сообщением
Фото: gov.kz
11 июня 2024 года пресс-служба акимата Шымкента обратилась к жителям и гостям города. По данным ведомства, в социальных сетях и WhatsApp рассылается информация якобы от имени акима, его заместителей и руководителей управлений, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что это фейк.
"Информация отправляется интернет-мошенниками. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства, а также не переходить по сомнительным ссылкам".Пресс-служба акимата Шымкента
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Также сказано, что все сообщения глава города и его заместители, а также руководители управлений отправляют только с личных телефонов и официальных аккаунтов.
"Если вы получили звонок или сообщение с фотографиями, но при скрытом номере, просим вас игнорировать. Призываем вас быть внимательными и не поддаваться на провокации. Благодарим за понимание!"Пресс-служба акимата Шымкента
Ранее, 10 июня 2024 года, российский и казахстанский кинорежиссер документального и игрового кино Сергей Дворцевой посетил акимат Шымкента. О встрече со знаменитостью рассказал аким Габит Сыздыкбеков.
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