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Проводы пожарного на пенсию в Жетысуской области восхитили казахстанцев

Пожарный, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 07:44 Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области
В ДЧС Жетысуской области трогательным ритуалом проводили на заслуженный отдых старшего лейтенанта гражданской защиты Елнура Кизатова, сообщает Zakon.kz.

27 августа оперативный дежурный Центра планирования и оперативного управления Елнур Кизатов перешел в статус пенсионера. После официальной части на прощание коллеги устроили ему незабываемые проводы.

Под громкие аплодисменты и звуки серен он прошел через ритуальные водные процедуры.

По данным областного ДЧС, мужчина посвятил службе 26 лет своей жизни.

"Вклад Елнура Кизатова в безопасность региона останется в памяти его коллег и будет служить примером для будущих поколений спасателей".Пресс-служба ДЧС Жетысуской области
Пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 07:44

Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области

А днями ранее дети города Алматы представили себя на месте пожарных. Они приняли участие в республиканской акции "Час пожарной безопасности".

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