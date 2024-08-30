Проводы пожарного на пенсию в Жетысуской области восхитили казахстанцев

В ДЧС Жетысуской области трогательным ритуалом проводили на заслуженный отдых старшего лейтенанта гражданской защиты Елнура Кизатова, сообщает Zakon.kz.

27 августа оперативный дежурный Центра планирования и оперативного управления Елнур Кизатов перешел в статус пенсионера. После официальной части на прощание коллеги устроили ему незабываемые проводы.

Под громкие аплодисменты и звуки серен он прошел через ритуальные водные процедуры.

По данным областного ДЧС, мужчина посвятил службе 26 лет своей жизни.

"Вклад Елнура Кизатова в безопасность региона останется в памяти его коллег и будет служить примером для будущих поколений спасателей". Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области

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