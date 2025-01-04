Пожарного в Костанайской области после 24 лет службы трогательно проводили на пенсию

Руководителя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Костанайской области Андрея Раковича в торжественной обстановке проводили на пенсию. Завершилось празднование по традиции – пенсионера облили водой из пожарных рукавов, символически смыв сажу былых пожаров, сообщает Zakon.kz.

Андрей Ракович возглавлял в Костанайской области службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ с 2020 года. Его коллеги признаются, что именно под его руководством было подготовлено несколько сотен профессиональных пожарных, чьи действия и знания продолжат передаваться из поколения в поколение.

"Эмоции в этот день переполняли всех присутствующих. На глазах коллег и самого героя блестели слезы тоски и радости одновременно. Одним из самых трогательных моментов стал его рассказ о фотографии сына, которая более 20 лет хранилась в кармане у сердца и стала его талисманом", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По традиции в конце последнего рабочего дня пожарного облили водой из пожарных рукавов.

Ранее в МЧС РК рассказали, что 88 раз спасателей вызывали на пожары, а также 70 раз они участвовали в поисковых операциях и аварийно-спасательных работах. За последние сутки уходящего 2024 года сотрудники министерства эвакуировали 25 человек, в том числе восемь детей.

