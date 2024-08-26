Дети в Алматы представили себя на месте пожарных

25 августа жители и гости мегаполиса стали участниками мероприятия, организованного городским ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДЧС, прошедшая республиканская акция "Час пожарной безопасности" была направлена на пожарную профилактику и повышение информированности населения действиям при ЧС. Но апогеем мероприятия стал водный "фонтан", который подарили детям пожарные.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

К концу праздника все участники сфотографировались на фоне пожарной машины, могли посидеть за рулем автомобиля и примерить экипировку пожарных.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Со слов самих спасателей, подобные мероприятия гораздо интереснее и более запоминаются детям, нежели традиционные лекции о безопасности.

Недавно алматинские школьники завоевали призовые места на соревнованиях по робототехнике в США.