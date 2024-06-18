В Уральске жильцы двух многоэтажек второй день живут без электричества

Жильцы двух многоэтажек в Уральске второй день сидят без электричества, сообщает Zakon.kz.

Люди рассказали Astana TV, что в холодильниках пропали все продукты. В жару жильцы не могут воспользоваться кондиционерами и даже принять ванну. А пожилые люди вынуждены сидеть дома из-за неработающих лифтов. При этом обращения к энергетикам результатов не дают, жалуются горожане.

"Как только наступает пиковый сезон жары, люди включают больше кондиционеров, нагрузка на электросети соответственно увеличивается, в итоге дома 154 и 152 по улице Курмангазы остаются без электричества". Жительница Уральска Виктория Борисова

Жильцы этой многоэтажки уже вторые сутки без электричества. В такую жару, говорят люди, это настоящее испытание. Не работают вентиляторы и кондиционеры. Простаивает лифт. Это при том, что в доме живет немало пожилых людей. У кого-то из владельцев квартир приборы и вовсе вышли из строя.



"Сгорела морозильная камера, и все продукты у меня испортились. Мы второй день сидим без света, на самом деле. Это значит, мы не можем принять ванну в эту жаркую пору, потому что нет света, со свечками, напор у нас маленький. Мы обращались и в КСК, и в горсеть, но на наши просьбы особо не реагируют". Жительница Уральска Нургуль Исалиева

Страдают в этом и предприниматели. К примеру, в кафе из-за неработающих холодильников испортились все продукты. И, по словам владелицы, она несет огромные убытки.

"У меня все пропало. Я все вчерашнее выкинула, сейчас я все опять буду выкидывать, завтра опять свежее. Увожу домой. То, что есть замороженное, например, мясо. Второй день одни убытки, люди уходят, потому что не работает ни один кондиционер, не работают витрины, горят только лампочки". Предприниматель Екатерина Птичкина

Причину объяснили городские энергетики. По их словам, из-за жары повредился кабель и сгорел трансформатор. Но бригада работает и аварию устранят. В целом, в Уральске растет количество аварийных отключений света, уверяют специалисты .Чаще всего они происходят в частном секторе города, в поселках Мичурино, Деркул, Второго Рабочего, Мясокомбината. А это уже из-за сильной изношенности электросетей, говорят специалисты.

"На сегодняшний день сети ЗКО изношены на 80%. Из 20 тыс. 500 км сетей у нас 16 тыс. изношены на 100%. Ежегодно мы планируем: средства выделяются по ремонту по инвестпрограмме, но это закрывает только около 1%. Потребность у нас составляет около 60 млрд тенге". Замглавного инженера по эксплуатации по ТОО "ЗАПКАЗРЭК"

Со вчерашнего дня без электричества остались жители нескольких сел Теректинского, Каратюбинского районов. Здесь причиной стал сильный ветер, который оборвал электросети. В ближайшее время все аварии будут устранены, обещают энергетики.

Ранее сообщалось, что несколько районов Алматы остались без света.