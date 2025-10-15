Дом построен без фундамента: в Туркестане жители многоэтажки опасаются обрушения

В Туркестане жители дома для очередников опасаются обрушения здания, которому всего шесть лет, но оно разрушается и покрывается трещинами, сообщает Zakon.kz.

Многодетная мать Ляззат Жуманова рассказала КТК, что долго стояла в очереди на жилье и шесть лет назад получила квартиру в этом доме. Проблемы, по ее словам, начались практически сразу.

"Не прошло и года, как у нас прорвало трубы. В соседнем подъезде тоже. А дом построен без фундамента. Как же он должен стоять? Вода стала скапливаться под ним, дом стал крениться, и после этого вот так вся плитка начала отваливаться. По первому и второму этажу пошли трещины". Ляззат Жуманова

Жильцы утверждают, что каждый отопительный сезон у них лопаются трубы. Эта вода, а еще растаявший снег и дожди – все течет под дом. Он как будто заваливается и начинает трещать, расходятся стены. После шума, который подняли перепуганные жильцы, акимат нанял подрядчика. Люди говорят, строители залатали трещины и оштукатурили стены. А еще попытались укрепить основание дома.

"Пока строители не появились, было лучше! Они начали копать с разных сторон дома, чтобы сделать отмостку. Но дом после этого еще больше стал трещать. Сказали, что сделают усиление, но у него даже сейсмопояса нет. В моей квартире была трещина шириной пять сантиметров! Они залили пеной, заштукатурили. И теперь говорят: "Гарантия, все нормально!" Абылгазы Бейсенов

Подрядчик, проводивший ремонт, рассказал, что договаривался с акиматом о работах устно. Его рабочие заделали трещины в 18 квартирах и в подъездах. Усилили основание дома. Но сколько простоит дом, он не знает.

"Как я могу гарантировать, что дом не рухнет? Я же его не строил! Я делал ремонт. На ремонт, да, могу год-два дать гарантию. Потому что все сделано как положено, сетки наложены на трещины". Руководитель подрядной компании Ерлан Жолдасов

В акимате комментировать ситуацию долго отказывались. А затем сообщили, что гарантия фирмы, построившей дом, давно вышла. Нового подрядчика для ремонта наняли на спонсорские средства. Здание якобы даже дважды проходило экспертизу, и его не признали аварийным. Но в дальнейшем планируют усилить его на уровне четвёртого этажа. Причин для паники в акимате не видят. В отличие от жителей, которые продолжают замечать новые трещины на стенах и уворачиваться от осыпающейся плитки.

