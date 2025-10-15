#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
539.56
627.35
6.84
Общество

Дом построен без фундамента: в Туркестане жители многоэтажки опасаются обрушения

в Туркестане жители многоэтажки опасаются обрушения, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 01:26 Фото: pixabay
В Туркестане жители дома для очередников опасаются обрушения здания, которому всего шесть лет, но оно разрушается и покрывается трещинами, сообщает Zakon.kz.

Многодетная мать Ляззат Жуманова рассказала КТК, что долго стояла в очереди на жилье и шесть лет назад получила квартиру в этом доме. Проблемы, по ее словам, начались практически сразу.

"Не прошло и года, как у нас прорвало трубы. В соседнем подъезде тоже. А дом построен без фундамента. Как же он должен стоять? Вода стала скапливаться под ним, дом стал крениться, и после этого вот так вся плитка начала отваливаться. По первому и второму этажу пошли трещины". Ляззат Жуманова

Жильцы утверждают, что каждый отопительный сезон у них лопаются трубы. Эта вода, а еще растаявший снег и дожди – все течет под дом. Он как будто заваливается и начинает трещать, расходятся стены. После шума, который подняли перепуганные жильцы, акимат нанял подрядчика. Люди говорят, строители залатали трещины и оштукатурили стены. А еще попытались укрепить основание дома.

"Пока строители не появились, было лучше! Они начали копать с разных сторон дома, чтобы сделать отмостку. Но дом после этого еще больше стал трещать. Сказали, что сделают усиление, но у него даже сейсмопояса нет. В моей квартире была трещина шириной пять сантиметров! Они залили пеной, заштукатурили. И теперь говорят: "Гарантия, все нормально!" Абылгазы Бейсенов

Подрядчик, проводивший ремонт, рассказал, что договаривался с акиматом о работах устно. Его рабочие заделали трещины в 18 квартирах и в подъездах. Усилили основание дома. Но сколько простоит дом, он не знает.

"Как я могу гарантировать, что дом не рухнет? Я же его не строил! Я делал ремонт. На ремонт, да, могу год-два дать гарантию. Потому что все сделано как положено, сетки наложены на трещины". Руководитель подрядной компании Ерлан Жолдасов

В акимате комментировать ситуацию долго отказывались. А затем сообщили, что гарантия фирмы, построившей дом, давно вышла. Нового подрядчика для ремонта наняли на спонсорские средства. Здание якобы даже дважды проходило экспертизу, и его не признали аварийным. Но в дальнейшем планируют усилить его на уровне четвёртого этажа. Причин для паники в акимате не видят. В отличие от жителей, которые продолжают замечать новые трещины на стенах и уворачиваться от осыпающейся плитки.

Ранее сообщалось, что известный ЖК в Алматы шокировал итогами масштабной проверки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Жители Петропавловска опасаются обрушения нескольких многоэтажек
21:43, 29 августа 2024
Жители Петропавловска опасаются обрушения нескольких многоэтажек
В Актау дом расходится по швам: жители боятся обрушения
09:22, 27 ноября 2023
В Актау дом расходится по швам: жители боятся обрушения
Число жертв обрушения дома в Марселе увеличилось до шести
01:29, 11 апреля 2023
Число жертв обрушения дома в Марселе увеличилось до шести
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: