В Жетысуской области дома начали подключать к природному газу

В городе Текели Жетысуской области дома жителей начали подключать к природному газу. Первыми доступ к голубому топливу получили жители микрорайона "Достық", где зарегистрировано 1200 абонентов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Жетысуской области проект по газификации Текели будет полностью завершен в 2024 году, подключение микрорайонов города будет проводиться поэтапно.

Первыми в Текели к системе газоснабжения подключились жители дома №215 по ул. Куншыгыс.

"Мне 73 года, я здесь родилась. Сейчас уже в возрасте, поэтому топить печь, таскать уголь и дрова, выносить золу уже очень тяжело. Газ мы ждали с нетерпением. И вот наша общая мечта сбылась. Не может не радовать, что люди получили то, что так сильно хотели". Жительница города Людмила Проскурякова

Вместе с текелийцами доступ к природному газу получили жители ряда сел Ескельдинского и Каратальского района. Голубое топливо пришло в села Отенай, Жаналык и Ортатобе, где в целом проживает свыше 1700 человек.

"В Ескельдинском районе 21 из 33 населенных пунктов подлежат газификации. Из них на сегодня газифицировано 10, ведутся работы по строительству газораспределительных сетей в 9 населенных пунктах. Также завершен конкурс на строительство газораспределительных сетей в селе Кайнарлы. Ведутся проектные работы в целях охватом газом села Жалгызагаш. В результате в 2025 году после реализации всех указанных проектов район будет газифицирован на 100%". Заместитель акима района Айдын Исабеков

Что касается Каратальского района, то на сегодняшний день завершено строительство газораспределительных сетей в селах Кокдала, Достык, Канабек, Жанаталап, Кальпе, Оян, Бастобе, Ортатобе. Доступ к газу получили и 40% жителей или более 8 тыс. жителей западной части города Уштобе.

Уже до конца года планируется обеспечить газом оставшуюся восточную часть города, где проживает порядка 11 тыс. человек. Кроме того, в пяти селах района ведутся работы по газификации. В целом Каратальский район, как и Ескельдинский район, будет полностью газифицирован до конца 2025 года.

29 августа 2024 года сообщалось, что в Казахстане разработали законопроект по вопросам газоснабжения и бережного потребления товарного газа.