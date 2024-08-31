Кадрами праздничной иллюминации на телебашне "Кок-Тобе" поделились в акимате Алматы

В акимате Алматы поделились кадрами праздничной иллюминации на телебашне "Кок-Тобе", которую горожане и гости мегаполиса смогли увидеть вечером 30 августа, сообщает Zakon.kz.

В акимате отметили, что в День Конституции телебашня превратилась в яркий символ города благодаря праздничной иллюминации:

"Это архитектурное сооружение высотой более 370 метров теперь освещается 185 прожекторами с различными углами рассеивания. Башня также оснащена уникальным медиафасадом, состоящим из световых линий с LED-модулями, которые подсвечивают 10 уровней строения, создавая впечатляющее мультимедийное шоу".

Освещение телебашни будет работать по следующему графику:

ежедневно с 20:00 до 2:00 динамичное освещение будет включаться на самой башне;

с 2:00 до 5:00 башня будет подсвечиваться прожекторами в фоновом режиме.

В праздничные дни с 21:00 до 2:00 будет подключаться мультимедийный праздничный видеоряд.

Новая подсветка появилась на телебашне в Алматы 23 августа 2024 года. На установку светящегося оборудования в Медеуском районе мегаполиса ушло примерно полгода. Сделать из башни "Кок-Тобе" аналог Останкинской телебашни в Москве власти мегаполиса решили еще осенью прошлого года.