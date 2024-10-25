В Алматы телебашня "Кок-Тобе" засияла праздничным освещением в честь Дня Республики

Главный символ и достопримечательность Алматы – телебашня "Кок-Тобе" представила праздничное оформление ко Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате мегаполиса, архитектурное освещение было подключено 24 октября в 20:00.

Полюбоваться световым шоу жители и гости Алматы могут и в сегодняшний праздничный вечер.

Ранее сообщалось, что двадцатиминутное шоу дронов состоится в Алматы сегодня, 25 октября 2024 года, в честь празднования Дня Республики. В 21:00 шоу начнется на площади Абая, а в 21:30 – на площади Астана.