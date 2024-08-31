Несколько дней в Алматы будут перекрывать улицу вдоль БАКа

В Алматы на время перекроют участки улицы вдоль Большого Алматинского канала (БАК). Причина – ремонт. Об этом 31 августа 2024 года проинформировали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что временные ограничения движения в связи с проведением среднего ремонта участков улицы вдоль БАКа вводятся на четырех участках.

Участок №1

С 23:00 31 августа до 11:00 2 сентября движение будет перекрыто на участке от пр. Саина до ул. Центральная.

Объезд будет обеспечен по дублеру и по улицам Жаужурек, Центральная, Ак-Кайнар.

Участок №2

С 23:00 1 сентября до 11:00 3 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Центральная до ул. Махамбет Утемисулы.

Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Утемисулы, Центральная, Северное кольцо.

Участок №3

С 23:00 2 сентября до 11:00 4 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Утемисулы до ул. Байдибек би.

Объезд будет обеспечен по улицам Северное кольцо, Утемисулы и Аршалы.

Участок №4

С 23:00 3 сентября до 11:00 5 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Байдибек би до ул. Северное кольцо.

Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Северное кольцо, Дунганская.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут". Пресс-служба акимата Алматы

О том, какие дороги перекрыли в Алматы 31 августа 2024 года, можете узнать здесь.