Несколько дней в Алматы будут перекрывать улицу вдоль БАКа
Власти уточнили, что временные ограничения движения в связи с проведением среднего ремонта участков улицы вдоль БАКа вводятся на четырех участках.
Участок №1
С 23:00 31 августа до 11:00 2 сентября движение будет перекрыто на участке от пр. Саина до ул. Центральная.
Объезд будет обеспечен по дублеру и по улицам Жаужурек, Центральная, Ак-Кайнар.
Участок №2
С 23:00 1 сентября до 11:00 3 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Центральная до ул. Махамбет Утемисулы.
Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Утемисулы, Центральная, Северное кольцо.
Участок №3
С 23:00 2 сентября до 11:00 4 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Утемисулы до ул. Байдибек би.
Объезд будет обеспечен по улицам Северное кольцо, Утемисулы и Аршалы.
Участок №4
С 23:00 3 сентября до 11:00 5 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Байдибек би до ул. Северное кольцо.
Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Северное кольцо, Дунганская.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы
О том, какие дороги перекрыли в Алматы 31 августа 2024 года, можете узнать здесь.