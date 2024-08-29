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Жителей Алматы предупредили о введении временных ограничений на одной из улиц

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 14:46 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки ул. Калдаякова. Об этом 29 августа 2024 года проинформировали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, временные ограничения движения вводятся в связи с проведением среднего ремонта участков ул. Калдаякова.

"С 23:00 29 августа до 11:00 31 августа движение будет перекрыто на участке от ул. Макатаева до ул. Толе би".Пресс-служба акимата Алматы

Объезд будет обеспечен по перекресткам с улицами Гоголя и Толе би, а также по параллельным улицам Ришата и Муслима Абдуллиных, Зенкова, Каирбекова.

"Далее с 23:00 30 августа до 11:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Толе би до ул. Кабанбай батыра".Пресс-служба акимата Алматы

Объезд будет обеспечен по улицам Зенкова, Ришата и Муслима Абдуллиных.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – добавили в пресс-службе акимата Алматы, обращаясь к жителям и гостям южной столицы.

Жителей Алматы предупредили о введении временных ограничений на одной из улиц, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 14:46

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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Ранее мы писали о том, какие дороги будут перекрыты в Алматы до конца августа 2024 года.

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