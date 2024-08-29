Жителей Алматы предупредили о введении временных ограничений на одной из улиц
Согласно предоставленной информации, временные ограничения движения вводятся в связи с проведением среднего ремонта участков ул. Калдаякова.
"С 23:00 29 августа до 11:00 31 августа движение будет перекрыто на участке от ул. Макатаева до ул. Толе би".Пресс-служба акимата Алматы
Объезд будет обеспечен по перекресткам с улицами Гоголя и Толе би, а также по параллельным улицам Ришата и Муслима Абдуллиных, Зенкова, Каирбекова.
"Далее с 23:00 30 августа до 11:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Толе би до ул. Кабанбай батыра".Пресс-служба акимата Алматы
Объезд будет обеспечен по улицам Зенкова, Ришата и Муслима Абдуллиных.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – добавили в пресс-службе акимата Алматы, обращаясь к жителям и гостям южной столицы.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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