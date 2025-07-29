Опекунам и попечителям Казахстана сообщили хорошую новость
Фото: Instagram/egov.kz
АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 29 июля 2025 года, обратилось к казахстанским опекунам и попечителям с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.
Теперь государственная услуга по выдаче разрешения на распоряжение имуществом и социальными выплатами подопечных доступна не только на портале eGov.kz, но и в мобильном приложении eGov Mobile.
"Услуга предназначена для законных представителей совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Она предоставляется бесплатно и позволяет оформить разрешение на распоряжение активами подопечного – от снятия пенсий и пособий до продажи имущества. Благодаря интеграции с информационными системами государственных органов, часть данных при заполнении заявки загружается автоматически. Это упрощает процесс подачи заявления и снижает вероятность ошибок".АО "НИТ"
По итогам рассмотрения заявки в истории личного кабинета заявителя отобразится приказ или мотивированный отказ в электронной форме.
Решение предоставляется в течение пяти рабочих дней.
Ранее казахстанцам рассказали, как и где они могут получить справку о наличии или отсутствии недвижимости.
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