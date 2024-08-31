Важный участок на левом берегу Астаны полностью закроют из-за ремонта

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 31 августа сообщило о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного покрытия на улице Туркестан на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы, передает Zakon.kz.

В связи с этим данный участок дороги будет полностью закрыт для движения транспорта с 31 августа по 1 сентября. Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторов.







"Приносим извинения за временные неудобства и просим отнестись с пониманием к проведению дорожных работ", – говорится в сообщении управления.

Ранее сообщалось, что из-за строительства LRT в Астане на трое суток полностью перекроют крупный проспект. Подробнее можно узнать здесь.

