Еще один важный участок дороги перекроют на правом берегу Астаны до конца июня

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны 7 июня сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Б. Момышулы на участке от проспекта Р. Кошкарбаева до улицы К. Сатпаева, передает Zakon.kz.

По информации управления, в этой связи с 20:00 часов 8 июня по 30 июня текущего года этот участок будет частично перекрыт.

"При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в одном направлении. Работы планируется проводить поэтапно. Первый этап – от пр. Р. Кошкарбаева до пр. Тауелсиздик. Второй этап – от пр. Тауелсиздик до ул. К. Сатпаева", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы не создавать заторы на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – заключили в управлении.

Ранее в акимате Астаны рассказали, когда запустят ночные автобусные маршруты. Подробнее можно узнать здесь.

