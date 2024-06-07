Еще один важный участок дороги перекроют на правом берегу Астаны до конца июня
Фото: primeminister.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны 7 июня сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Б. Момышулы на участке от проспекта Р. Кошкарбаева до улицы К. Сатпаева, передает Zakon.kz.
По информации управления, в этой связи с 20:00 часов 8 июня по 30 июня текущего года этот участок будет частично перекрыт.
"При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в одном направлении. Работы планируется проводить поэтапно. Первый этап – от пр. Р. Кошкарбаева до пр. Тауелсиздик. Второй этап – от пр. Тауелсиздик до ул. К. Сатпаева", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы не создавать заторы на дорогах города.
"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – заключили в управлении.
Ранее в акимате Астаны рассказали, когда запустят ночные автобусные маршруты. Подробнее можно узнать здесь.
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