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События

Участок одной из улиц полностью закроют из-за ремонта на правом берегу Астаны

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 19:14 Фото: Zakon.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило жителям и гостям города о проведении работ по среднему ремонту дорожного покрытия на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Б. Майлина, передает Zakon.kz.

В этой связи с 21:00 13 мая до 07:00 14 мая движение будет полностью закрыто.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", – говорится в сообщении. 

Ранее в Астане на четыре дня перекрыли участки двух улиц. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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