Участок одной из улиц полностью закроют из-за ремонта на правом берегу Астаны

Фото: Zakon.kz

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило жителям и гостям города о проведении работ по среднему ремонту дорожного покрытия на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Б. Майлина, передает Zakon.kz.

В этой связи с 21:00 13 мая до 07:00 14 мая движение будет полностью закрыто. "Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", – говорится в сообщении. Ранее в Астане на четыре дня перекрыли участки двух улиц.



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