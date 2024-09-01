Кинологи Семея и их собаки стали лучшими в Казахстане

На соревнованиях среди кинологов в городе Усть-Каменогорск специалисты-кинологи воинской части 5511 из города Семей заняли первое место в командном зачете, сообщает Zakon.kz.

На соревнования съехались специалисты из разных регионов страны вместе со своими четвероногими воспитанниками. Все они боролись за призовые места и звание лучших в своей сфере. Об этом пишет Telegram-канал ABAY NEWS.

На таких соревнованиях выявляются лучшие кинологи:

по нарко-розыскной службе;

поиску взрывчатых веществ;

розыскной службе по следу человека.

Помимо этого кинологи не только соревнуются, но и обмениваются опытом.

Фото: Telegram/ALASH NEWS

На соревнования прибыло множество команд, уже не раз занимавших призовые места. Например, Мерхат Касымханов и его собака "Шара" успешно участвовали в различных конкурсах, неизменно демонстрируя высокий уровень подготовки и мастерства.

"Мы выполнили норматив №27, успешно обнаружив взрывчатое вещество. Я очень доволен своей собакой, она показывает отличные результаты. С ней я работаю уже четыре года и за это время мы завоевали два призовых места: первое в Курчатове по поиску взрывчатых веществ и второе – в прошлом году в Павлодаре", – рассказал начальник подразделения кинологической службы воинской части 3477 Мерхат Касымханов.

Фото: Telegram/ALASH NEWS

По итогам соревнований были определены победители, набравшие наибольшее количество баллов в различных этапах. Второе место завоевала команда кинологов воинской части 3514 из города Курчатов, а третье место досталось кинологам воинской части 5518 из города Усть-Каменогорск.

Ранее сотрудники Департамента полиции Абайской области поделились подробностями службы своих четвероногих помощников.