Кинолог раскрыла правду о лучших породах собак для семей с детьми

Многие семьи, в которых есть дети, не решаются заводить собаку из-за страха не справиться с содержанием и воспитанием питомца. Кинолог рассказала, обоснованы ли такие переживания, сообщает Zakon.kz.

По словам кинолога Яны Орловой, раньше лучшими породами собак для семей, где есть дети, считались голден ретривер или бернский зенненхунд. В интервью aif.ru специалист рассказала, почему это не совсем так.

"Еще десять лет назад можно было с уверенностью сказать, что голден ретривер или бернский зенненхунд – прекрасная собака для семьи. Сейчас делать такой вывод только на основании принадлежности к породе уже опрометчиво. Качество современного поголовья в принципе достаточно низкое. Даже просто здоровую собаку выбрать не так просто. В погоне за прибылью заводчики снижают требования к животному, то есть отбор ведется в основном по внешнему виду, оставляют за скобками состояние здоровья, уравновешенность нервной системы", – отметила она.

По словам кинолога, будущий владелец чаще всего смотрит на питомца крайне сентиментально и не может оценить его здраво. Она предупреждает, что гибридные новомодные породы мелких собачек чаще всего имеют проблемы со здоровьем, требуют более внимательного ухода.

Не все так однозначно, по мнению Орловой, и с давно известными породами более крупных собак. Например, всегда считалось, что лабрадор тоже подходящий вариант для семьи.

"Действительно, лабрадор – собака достаточно мягкая и дружелюбная, но при этом она очень активная, может быстро перевозбуждаться, толкаться, прыгать и тем самым даже провоцировать травмы у детей и хозяина. Лабрадоры из-за своего размера вообще одни из первых в топе по травмам владельцев, причем зачастую совершенно нелепым", – предостерегает кинолог.

Орлова приводит в пример случаи, когда лабрадор просто дергал поводок, и человек падал с лестницы либо на улице, при этом еще и получив перелом руки или пальцев, которыми держал поводок. Либо радостный пес прыгал на человека в попытке поцеловать и выбивал зуб своему хозяину.

"Поэтому выбирать собаку только потому, что она добрая и дружелюбная, не совсем правильно. Нужно учитывать и другие моменты", – подчеркивает кинолог.

Говоря о маленьких породах, по мнению специалиста, стоит помнить, что многое в характере собаки зависит от условий жизни и поведения владельца. Даже из ангельской маленькой собачки можно вырастить злобного монстра. И чаще всего это происходит не потому, что с животным плохо обращаются, а из-за слишком любвеобильного отношения хозяев. Когда собаку постоянно гладят, обнимаются, целуются, она постоянно находится в перевозбужденном состоянии. А если в семье много детей, которые ее тискают, прыгают на нее сверху, не дают прохода, то психика животного может не выдержать. Поэтому нередки случаи, когда после такого "детского тренинга" собака начинает окусываться или явно кусаться.

Также специалист обращает внимание на то, что с собакой нужно постоянно заниматься, чтобы поддерживать выработанные навыки поведения, дисциплину.

"В принципе, заводить собаку ребенку – это плохая идея. Если человек заводит собаку, надо понимать, что он заводит ее себе. То есть он должен быть готов с ней заниматься, гулять каждый день. Не стоит перекладывать это все на ребенка", – говорит Орлова.

Оказывается, собаки очень быстро способны выучить особенности поведения хозяев и знают, как можно манипулировать людьми, чтобы получить желаемое или избежать наказания. О том, на какие хитрости могут пойти псы, рассказал кинолог Владимир Голубев.